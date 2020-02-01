Vuhan'daki Türkler tahliye edildi! İlk görüntüler

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Yolcular son kontrolün ardından sonra uçağa alındı. Yolcuların son kontrolünün ardından uçak Vuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.