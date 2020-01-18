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18 Ocak 2020 Cumartesi 17:09:28 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 17:34:43

Volodımır Zelenskıy, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ses kayıtlarının ortaya saçılmasından sonra görevi bırakan Başbakan Oleksiy Gonçaruk'un istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskıy, ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Başbakan Oleksiy Gonçaruk'a 'bir şans daha verdiğini' söyledi. 

Ukrayna Başbakanı Gonçaruk, kendisine ait olduğu iddia edilen ve Zelenski'ye yönelik eleştirilerde bulunulan ses kayıtlarının internete sızdırılmasının ardından, 'devlet başkanına karşı duyduğu saygı ve güvenle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için' dün istifa kararı aldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Gonçaruk ile bir araya gelen Zelenskıy, "Sizden istifa mektubu aldım. Size ve genç hükümetinize karşı kişisel yaklaşımımı biliyorsunuz. Toplumumuz için çok önenli olan bazı sorunların üstesinden gelebilirseniz, size ve hükümetinize bir şans daha vermeye karar verdim" dedi.

"SES KAYITLARINI SIZDIRANLAR BULUNSUN"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Başbakan Gonçaruk'un Merkez Bankası yetkilileri ve bakanlar ile bir araya geldiği toplantı sırasındaki konuşmaları kayda alan kişilerin en geç iki hafta içinde ortaya çıkarılması için talimat verdiği duyuruldu.

DHA

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