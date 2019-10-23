- “Vize serbestisi diyaloğunda son 6 kritere geldik”        

  • Bist 100
    99186.8
  • Dolar
    5,7776
  • Euro
    6,4290
  • Altın
    277,2380
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Güvenli bölge oluşturuldu Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Güvenli bölge oluşturuldu
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak
MHP, Turan İlteber Yalçın için mevlit okuttu MHP, Turan İlteber Yalçın için mevlit okuttu
Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı
Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı
Rus ordusu Aynularab'a girdi Rus ordusu Aynularab'a girdi
Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor
Kurşun dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Kurşun 1. bölüm görüntüleri sizlerle Kurşun dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Kurşun 1. bölüm görüntüleri sizlerle
Kazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi Kazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi
ABD'li diplomat Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili Kongreye ifade verdi ABD'li diplomat Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili Kongreye ifade verdi
NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 93 şehit verdi Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 93 şehit verdi
Graeme Souness: Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi Graeme Souness: Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi
Monaco, Slimanin bonservisini 9 milyon euro karşılığında alıyor Monaco, Slimanin bonservisini 9 milyon euro karşılığında alıyor
Rus askeri polis konvoyu Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a girdi Rus askeri polis konvoyu Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a girdi
Rusya: Suriye, Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak Rusya: Suriye, Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracak
Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu
Kars'ta ayı saldırısı: 1 vatandaş öldü Kars'ta ayı saldırısı: 1 vatandaş öldü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yer buldu Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yer buldu
İran'dan Soçi mutabakatına destek açıklaması İran'dan Soçi mutabakatına destek açıklaması
İstanbul'a Kasım ayında kar geliyor İstanbul'a Kasım ayında kar geliyor
Usta sanatçı Muazzez Abacı yatağından sevenlerine mesaj yolladı Usta sanatçı Muazzez Abacı yatağından sevenlerine mesaj yolladı
Irak Başbakanı Abdulmehdi: DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı Irak Başbakanı Abdulmehdi: DEAŞ, Irak'taki saldırılarını artırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:32:43 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:36:29

'Vize serbestisi diyaloğunda son 6 kritere geldik'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB üyeliği bir aşk, kara sevda değil, bir hayranlık da değil, bu bir çıkar meselesi. Eğer Türkiye güçlü bir ülke olmak istiyorsa, bunun olacağı yer AB’nin merkezi, başka seçeneğimiz yok. Vize serbestisi diyaloğunda son 6 kritere geldik dedi" dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu'nca düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.        

Açılışta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı’nın en kısa sürede başarıyla tamamlanmasını dileyerek, harekatın hem Suriye halkına, barışa, huzura katkıda bulunacağına inandıklarını hem de Türkiye’deki Suriyelilerin bir an önce yuvalarına dönmesine hizmet edeceğini söyledi.        

Türkiye’nin ABD ve Rusya ile sağladığı mutabakatların önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Kaymakcı, “Umarız bu gelişmeler bölgenin istikrarına, güvenliğine katkıda bulunur ve sözler tutulur, bölgemize barış ve istikrar hakim olur.” diye konuştu.        

Kaymakcı, Türkiye'nin birçok çerçeve programa dahil olduğunu, TÜBİTAK önderliğinde Ufuk 2020 Projesini yürüttüklerini anlatarak, projenin yeni adının Ufuk Avrupa olacağını, 2021-2027 dönemini kapsayacağını, bütçesinin yaklaşık 78 milyar avro olduğunu, söz konusu dönemde 160 milyar avroluk araştırma yenilik bütçenin ayrıldığını söyledi.        

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu programdan yeteri kadar yararlanamadığına işaret eden Kaymakcı, Ufuk Avrupa programından maksimum fayda sağlamak için firmaların, STK’ların katılımlarının önemli olduğunu dile getirdi.        
        
- “Vize serbestisi diyaloğunda son 6 kritere geldik”        

Kaymakcı, zirve katılımcılarından cep telefonlarını ellerine almalarını isteyerek, “www.menti.com” üzerinden Türkiye’nin AB üyeliği adaylığına ilişkin bazı sorular sordu.        

Katılımcıların vize serbestisi konusunun aşılmasına yönelik yanıtı üzerine Kaymakcı, “Bizim bu sorunu aşmamız lazım. Vize serbestisi diyaloğunda son 6 kritere geldik, 66 kriter ise yerine geldi. Umarız önümüzdeki dönemde son 6 kriteri yerine getirirsek vize serbestisini sağlama konusunda önemli adım atabiliriz.” şeklinde konuştu.        

 “AB üyeliği ile egemenliğimizi kaybederiz’ endişesi var” diyen Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:        

 “Artık bizim anladığımız, salt anlamda ulusal egemenlik diye bir şey kalmadı. Egemenlikler artık paylaşılıyor. Kullandığımız telefon, araba, hatta doğal gaz küresel dünyada paylaşılıyor. Birleşik Krallık egemenliğini geri almak için ayrılmaya kalktı ama bir türlü ayrılamıyor.        

AB egemenliklerin paylaşıldığı bir yapı. Biz bu yapının içinde yer alırsak egemenliğimizi daha fazla koruyabiliriz. Bu yapının dışında kalırsak AB’nin aldığı tüm kararları uygulamak zorunda kalacağız. Amaç egemenliği güçlendirmekse bunu AB üyeliği ile güçlendirebiliriz, dışında kalarak değil.”     

 - “Halkın Müslüman olmasıyla ilgili de AB’de bir ön yargı var”        

“AB, Türkiye’yi üye yapma konusunda en çok hangi konularda endişe duyuyor” şeklindeki soru üzerine Kaymakcı, “Türkiye'nin büyüklüğü. Eğer Türkiye’nin büyüklüğü NATO’da, Avrupa Konseyi’nde, Birleşmiş Milletler’de, uluslararası kuruluşlarda bir değer ise AB içerisindeki bir Türkiye de ciddi bir değer olacaktır.” diye konuştu.        

Kaymakcı, tarım ve bölgesel farklılıkların AB’yi zorlayan konular arasında olduğunu ifade ederek, “Türkiye bugün AB’ye üye olursa AB ülkelerinin Türkiye’ye yıllık ortalama 18 milyar avro tarım ve bölgesel farklılıklar için kaynak sağlaması gerekiyor. Bu kolay kabul edecek bir şey değil. Bizim farklılıkları gidermemiz gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu.        

Türk halkının büyük bir kesiminin Müslüman olmasıyla ilgili de AB’de bir ön yargı bulunduğuna dikkati çeken Kaymakcı, şunları kaydetti:        

 “Eğer AB, bir barış, medeniyet projesi olacaksa, dünyaya barış, huzur getirecekse, içinde yaşayan 25 milyon Müslümanın bulundukları ülkeye entegre olmasını sağlamak istiyorsa, bu toplumlarda radikalleşme olmasını istemiyorsa, Batı’nın imajı değiştirmek istiyorsa, alın size Türkiye’nin AB üyeliği. İslam dünyasına, doğuya ulaşmak istiyorsanız, dünya çapında bir aktör olmak istiyorsanız, ABD’yi Rusya’yı dengelemek istiyorsanız alın size Türkiye’nin AB üyeliği. Onlara Türkiye’nin yapısının bir değer olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.”        

Kaymakcı, “Türkiye’nin AB üyeliği bir aşk, kara sevda değil, bir hayranlık da değil, bu bir çıkar meselesi. Eğer Türkiye güçlü bir ülke olmak istiyorsa, bunun olacağı yer AB’nin merkezi, başka seçeneğimiz yok.” dedi.          

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ