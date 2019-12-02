Viyana’daki cinayette kayıp para şüphesi

Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Ali Rıza Sağnak (32) eski polis Oktay Ş. ile 16 yıldır tanışıyordu. Oktay Ş., Sağnak'ın aracılığıyla 2017'de polislikten istifa ettiğini söyleyerek eşi ve çocuğuyla Viyana'ya gitti. İddialara göre eski polis, Sağnak'a birlikte şirket kurma teklifinde bulundu ve çevresini kullanarak 100 bin euro toplamasını istedi. Ancak 21 Mayıs 2018'de Ali Rıza evinde canice öldürülmüş halde bulundu. Bıçakta ve bir yara bandında Oktay Ş.'nin DNA'sı çıktı. Ertesi sabah Türkiye'ye dönen Oktay Ş., İnterpol'ün yakalama kararınca geçen yıl 5 Ekim'de İzmir'de yakalanıp tutuklandı. Ancak cinayet suçlamasını reddetti.



'ÖNEMLİ DELİLLER VAR'



Yargılamanın ikinci duruşmasına ABD'de yaşayan abla Aysun Sağnak Başoğlu da "müşteki" sıfatıyla katıldı. Kardeşinin planlı bir cinayete kurban gittiğini öne süren Başoğlu, önemli deliller elde ettiklerini söyledi. Abla, şöyle konuştu: "Cep telefonu saat 21.54'ten olay anı 03.05'e kadar kardeşimin evinde HTS kaydı verdi. Olay yerinde DNA'sı çıktı. Cinayetten yarım saat sonra, kardeşimin cep telefonundan 'kendi dilbilgisiyle' kendisine ve bazı arkadaşlarına mesaj atmış. Kardeşimin hayalleri vardı. Bir hafta önce vatandaşlık sınavını geçmişti. Avusturya'dan gelerek duruşmaya katılan Murat E. de, zanlının Ali Rıza'ya 40 bin euro kadar para toplattığını, bunun 20 bin euro kadarını kendisinin verdiğini söyledi.



(Sabah)