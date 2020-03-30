30 Mart 2020 Pazartesi 19:04:34 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:28:47
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
ABD’de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.
Televizyon programında misyonerlik yapan (televangelist) Kenneth Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
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