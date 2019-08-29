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29 Ağustos 2019 Perşembe 15:30:37 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:32:25

Videoyla duyurdular! Örgüt tekrar silahlandı: Saldırı başlattık

Batı yarımkürenin en uzun savaşına sahne olan Kolombiya'da isyancı grup FARC'ın eski üyeleri, barış sürecindeki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yeni bir saldırı başlatacaklarını ilan etti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 260 bin insanın hayatını kaybetmesine yol açan FARC içindeki bir grup, yeniden savaş kararı aldı.2016'daki barış anlaşmasını kabul etmeyen eski FARC üyeleri, YouTube'da yayınladıkları bir videoyla yeniden saldırıya geçeceklerini duyurdu.Eski FARC komutanları Ivan Marquez ve Jesus Santrich'in başını çektiği grup, barış sürecindeki taleplerinin karşılanmadığını savunuyor.

52 yıl Kolombiya ordusuyla savaşan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), 2016'da varılan tarihi anlaşmayla silah bıraktı.İmzalanan barış anlaşmasıyla siyasi partiye dönüşen solcu gerilla örgütü, geçen yıl ilk kez Parlamento'ya girdi.

Örgüt, adını Devrimci Alternatif Ortak Güç olarak değiştirdi ve FARC kısaltması aynı kaldı.Uzun süre gözaltında tutulan örgütün eski liderlerinden Jesus Santrich, geçtiğimiz Haziran ayında serbest bırakılmıştı. ABD, uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları nedeniyle Santrich'i yargılamak istiyor.

Kolombiya'da son büyük saldırı bu yılın ilk günlerinde başkent Bogota'daki bir polis akademisinde gerçekleşti.En az 21 insanın ölümüne yol açan bombalı aracı kullanan saldırganın bir örgütle bağlantısı açıklanmadı. Kolombiya'da savaşın devam ettiği onlarca yıl boyunca bombalı saldırılar gündelik olaylar haline gelmişti. Fakat ülke genelinde son dokuz yıldır bu çapta bir saldırı yaşanmamıştı.

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