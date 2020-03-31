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31 Mart 2020 Salı 23:10:28 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 23:13:18

Venezuela'dan ABD'nin 'Maduro ve Guaido'suz geçiş hükümeti' teklifine yanıt

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido'nun olmadığı bir geçiş hükümeti önerisine ilişkin, "Venezuela'da kararlar Karakas'ta alınır, ne Washington'un ne de başka bir başkentin himayesi altındayız." dedi.

Bakan Arreaza, Kolombiya'da yayın yapan Blu Radio'da telefonla katıldığı programda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Venezuela'da meşru hükümetin Devlet Başkanı Maduro ve Guaido'nun olmadığı, ülkeyi seçime götürecek "müşterek bir hükümet kurulması" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde halkın iradesinin hakim olduğunu belirten Arreaza, "Venezuela'da kararlar Karakas'ta alınır, ne Washington'un ne de başka bir başkentin himayesi altındayız. Kendi labirentlerinde zaman kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

Arreaza, ABD'nin teklifinin, Donald Trump hükümetinin Venezuela'ya müdahale etmeye yönelik ilgisinin kanıtı olduğuna dikkati çekerek, "Biz her zaman iyi ilişkiler içinde olmak istedik ancak onlarda, Venezuela'da iktidarın ve Venezuela petrolünün kontrolünü ele geçirme takıntısı var. Biz, Venezuela'da söyleneni yaparız, Trump'ın emirlerini değil." şeklinde konuştu.

Venezuela'da yürütülen siyasete halkın karar verdiğini dile getiren Arreaza, anayasaya dayanan her türlü teklifin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'nun olmadığı geçiş hükümeti kurulması teklifinde bulunarak, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yatırımları kaldırılabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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