Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Luis Parra oldu

Ülke basınındaki haberlere göre, ABD destekli Guaido'nun, başkanlığına yeniden seçilmek istediği ve Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü (GNB) mensuplarının güvenlik kordonuyla çevirerek oylamaya engel olduğu AN'de yeni başkan belirlendi.

Guaido dahil birçok muhalif milletvekilinin giremediği parlamentoda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi milletvekillerinin de desteğiyle muhalif Luis Parra yemin etti.

Parra'yı başkanlığa taşıyan ve Guaido'nun yönetimini sona erdiren oturumda oylama yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Guaidocular kabul etmedi

Juan Guaido'nun başkanlığa devam etmesini isteyen muhalifler ise oylamanın geçerliliğinin olmadığını duyurdu.

Gün boyu gerginlik

Bu arada, Caracas'ın tarihi merkezindeki parlamento binasının etrafında güvenlik kordonu oluşturan GNB mensuplarının, milletvekillerinin ve gazetecilerin girişlerine izin vermemesi nedeniyle bölgede gün boyu gerginlik yaşandı.

ABD destekli Guaido'nun bir süre sonra sadece ilk güvenlik kordonunu geçebildiği AN'ye birçok muhalif giremedi.

Guaido, burada yaptığı açıklamada, oylamanın "sokakta dahi olsa" yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, GNB, bomba yerleştirildiği iddiasıyla Caracas'ta birçok muhalif milletvekilinin kaldığı bir otele operasyon düzenledi.

Muhalifler, güvenlik güçlerinin bombayı etkisiz hale getirdiği operasyonun hükümetin kendilerini korkutma denemesi olduğunu öne sürdü.

ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin destek verdiği Guaido, 23 Ocak'ta Caracas'taki bir caddede binlerce muhalifin önünde geçici devlet başkanlığı iddiasıyla yemin etmişti.

(AA)