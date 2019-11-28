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28 Kasım 2019 Perşembe 23:41:57 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 23:43:19

Venezuela'da 'Guaido kendisini devirmek isteyen temsilcisini azletti' iddiası

Venezuela'da Guaido'nun, Kolombiya'nın büyükelçi olarak tanıdığı temsilcisini, kendisine karşı komplo kurduğu iddialarıyla azlettiği öne sürüldü.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun, Kolombiya'nın büyükelçi olarak tanıdığı temsilcisini, kendisine karşı komplo kurduğu iddialarıyla azlettiği öne sürüldü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için askeri kalkışma da dahil birçok yol deneyen ABD destekli Guaido, Kolombiya'nın "Bogota Büyükelçisi" sıfatıyla tanıdığı temsilcisi eski Enerji ve Madencilik Bakanı Humberto Calderon Berti'yi görevden aldı.

Venezuela muhalefeti tarafından da tepkiyle karşılanan görevden almaya ilişkin bölge basınındaki haberlerde, kararın, Berti'nin, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in danışmanları ile Guaido'yu muhalefetin başından uzaklaştırmak için görüşmeler yapması nedeniyle alındığı iddia edildi.

Ülkedeki muhalefetin sert isimlerinden Maria Corina Machado da Caracas'ta, Berti'nin görevden alınmasının "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

BERTİ KOLOMBİYA'YA "BÜYÜKELÇİ" SIFATIYLA ATANMIŞTI

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın da bir dönem başkanlığını yapan Berti, geçici devlet başkanlığını ilan etmesinin ardından birçok batılı ve bölge ülkesince tanınan Guaido tarafından Kolombiya'ya "Büyükelçi" sıfatıyla atanmıştı.

ABD'nin şubatta Venezuela'ya sokulmak üzere gönderdiği insani yardımların depolandığı ve saf değiştiren Venezuelalı askerlerin misafir edildiği Kolombiya'da bu askerler için toplanan fonların, Guaido'nun iki temsilcisince şahsi harcamalarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Berti de söz konusu kişiler hakkında işlem başlatılması için haziranda Kolombiyalı makamlardan resmi talepte bulunmuştu.

AA

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