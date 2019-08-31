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31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:07:12 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:17:57

Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya FARC cevabı: Tam bir yüzsüzlük

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamasını "tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde yapılan olağan dışı bir durum" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Arreaza, düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamayı okudu.

Arreaza, Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararından dolayı Venezuela hükümetinin oldukça endişeli olduğunu belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin aldığı kararların taraflı olduğunu ve bu kararların hem FARC ile imzalanan barış anlaşmasına hem de insan haklarına saygı duymadığını belirten Arreaza, şöyle devam etti:

"Ivan Duque'nin tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde, barış sürecinin parçalanması, Kolombiya hükümetinin kendi halkı ve bütün dünya karşısında verdiği sözleri yerine getirememesi gibi bizzat kendi sorumluluğundaki meseleleri, üçüncül ülke ve şahıslara yüklemesi olağan dışı bir durumdur. Bu durumun, yalnızca Kolombiya'da günlük hayatı değil aynı zamanda Güney Amerika'daki bölgesel barışı ve güvenliği de riske attığını belirtmek gerekir."

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya halkının barışına katkıda bulunmak hususundaki kararlı isteğimizi yineliyoruz. Taraflar arasında tekrar görüşmelerin başlaması için gerekli tüm çabayı sarf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamıştı.

Eski FARC liderlerinin yeniden silahlanması

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında, örgütün başmüzakereciliğini yürüten Ivan Marquez, yayımladığı video ile örgütün tekrar silahlandığını ve "silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini" duyurmuştu.

Videoda, çevresinde eski FARC liderlerinin bulunduğu görülen Marquez, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Marquez, "Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyerek, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını ifade etmişti.

Öte yandan, FARC'ın eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, eski liderlerin tekrar silahlanma kararına karşı çıkmış bu karara ilişkin, "Bu çok talihsiz bir haber. Bazı arkadaşlar barış yolunu izleme isteğini kaybetti ama biz bu yolda devam edeceğiz. Herkesin izleyeceği yol artık belirlenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Örgüt, yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı 

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

Ülkenin Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanındaki törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı. 

Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı. 

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu. 

AA

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