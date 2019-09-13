  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    273,7990
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CHP’li Emir'den skandal sözler CHP’li Emir'den skandal sözler
Kanlı saldırıda HDP parmağı Kanlı saldırıda HDP parmağı
'Medyada Nefret Söylemi 2018' raporu yayımlandı 'Medyada Nefret Söylemi 2018' raporu yayımlandı
Şırnak'ta 3. Çocuk Şenliği başladı Şırnak'ta 3. Çocuk Şenliği başladı
Evanescence İstanbul'da "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu Evanescence İstanbul'da "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu
Esed rejiminden İdlib'de sivillere saldırı: 3 ölü Esed rejiminden İdlib'de sivillere saldırı: 3 ölü
Kemal Özdeş: Puan alabilecek bir oyun oynadık Kemal Özdeş: Puan alabilecek bir oyun oynadık
Türkiye'den Kazakistan'a dini eğitim desteği Türkiye'den Kazakistan'a dini eğitim desteği
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız
'Kılıbık Obi Mikel' 'Kılıbık Obi Mikel'
'Vedat Muriç satılık değil' 'Vedat Muriç satılık değil'
Son model Kartal çıkış arıyor! Gazişehir-Beşiktaş muhtemel 11’ler Son model Kartal çıkış arıyor! Gazişehir-Beşiktaş muhtemel 11’ler
"Arıburnu Yürüyüş Güzergahı" projesi çalışmalarında 104 yıllık siperler bulundu "Arıburnu Yürüyüş Güzergahı" projesi çalışmalarında 104 yıllık siperler bulundu
Levent Şahin: Biz zor günlere alışığız Levent Şahin: Biz zor günlere alışığız
İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti mutluluğa adım attı İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti mutluluğa adım attı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Brett McGurk'ın Türkiye düşmanlığı devam ediyor Brett McGurk'ın Türkiye düşmanlığı devam ediyor
Pakistan Başbakanı Han: Bunlar Hitler'le aynı çizgide yürüyor Pakistan Başbakanı Han: Bunlar Hitler'le aynı çizgide yürüyor
Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi
İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz Saray önünde protesto İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz Saray önünde protesto
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması
Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız
TSK ve MİT’ten dev operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT’ten dev operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 23:34:25 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 23:36:21

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başlamasına ilişkin, "Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız." dedi.

Bakan Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı hükümetinin, ordusunun ve 30 milyon Venezuelalının ülkesini savunmak için hazır olduğunu vurguladı. 

Venezuela halkının kendi topraklarını savunacağını belirten Arreaza, hiçbir ülkenin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

"Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır"

Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevine son vermesine değinerek, "Kimin gittiği, kimin geldiği bizim için önemli değil. Biz sadece her zaman olduğu gibi Venezuela'ya saygı gösterilmesini istiyoruz. ABD, Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermek zorundadır. Biz onlarınkine saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başlamasına ilişkin bir soru üzerine Arreaza, şunları kaydetti:

"Kendimizi savunmak ve mukabele etmek için hazırız. Venezuela'nın kutsal topraklarına kimsenin ayak basmasına izin vermeyeceğiz. Fakat size şunu garanti edebilirim ki, kardeş bir ülkeye asla saldırmayacağız. Sadece toprak bütünlüğümüzü koruyacağız."

Arreaza, Kolombiya sınırındaki askerlerinin provakasyonda bulunmadığını sadece ülkelerini korumak için tatbikat yaptığının altını çizerek, "Paramiliter gruplar nerede? Eski Venezuela askerleri nerede? Kolombiya'da." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD Başkanı Trump'a sert eleştirilerde bulunan Arreaza, "Amerikan emperyalizminin" ülkesine yönelik yaptırımlarının her bir Venezuela vatandaşını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğine dikkati çekti.

Arreaza, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesine yönelik hazırladığı raporun da gerçekleri yansıtmadığını sadece bir önceki raporun kopyası olduğunu sözlerine ekledi.

Tatbikatı Maduro duyurmuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başladığını duyurmuştu.

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Egemenlik ve Barış 2019" adlı askeri tatbikatın Kolombiya sınırında başladığını belirterek "Savunma kaynaklarımızı tam anlamıyla kullanarak egemenliğimizi ve ulusal barışı korumanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ