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20 Ocak 2020 Pazartesi 16:08:42 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:13:17

Venezuela, ABD ile doğrudan görüşmek istiyor

Maduro, ülkesini baskı altına alan politik çıkmazın bitmesi için ABD ile doğrudan görüşmelere başlama zamanının geldiğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini baskı altına alan politik çıkmazın sona ermesi için ABD ile doğrudan görüşmelere başlama zamanının geldiğini açıkladı.Maduro, The Washington Post'a verdiği röportajda, "ABD ne kadar büyük olsa da eğer iki ülke arasında saygı varsa, doğru bilgi alışverişi varsa, yeni bir ilişkinin kurulabileceğinden emin olun. Saygı ve diyaloğa dayalı bir ilişki, her zaman kazan-kazan ilkesine dayanır. Çatışmacı bir ilişkide de kaybet-kaybet ilkesine." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Maduro, 30 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkesini baskı altına alan politik çıkmazın sona ermesi gerektiğini ve ABD ile doğrudan görüşmelere başlama zamanının geldiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan iletişim kurmaya çalıştığını belirten Maduro, "Trump'a Venezuela hakkında yanlış raporlar sunuluyor. Kim bilir, (ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Elliott) Abrams'ın ofisinde kim yanlış bir rapor hazırlayıp Trump'a yolluyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında ise "Sanırım Pompeo, Venezuela konusunda başarısızlığa uğradı ve Trump'ın dış politikasında ülkemize karşı başarısızlığının sorumlusu da o. Sanırım Pompeo, hayal dünyasında yaşıyor, ayakları yere basan bir adam değil. Ben, Trump'ın yanlış görüş sahibi olmasına yol açan çok kötü danışmanlarının bulunduğunu düşünüyorum. John Bolton, Mike Pompeo, Elliott Abrams, onu yanlış yönlendirdiler." görüşünü paylaştı.

"AN BAŞKANLIĞINI KAYBETMENİN SORUMLUSU GUAİDO"

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ile tekrar masaya oturabileceğini ifade eden Maduro, bunun için Guaido'nun yeni başkanlık seçimleri talebi ve Yüksek Mahkeme ile Ulusal Seçim Konseyi üyelerinin değişmesi şartından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

Guaido'nun Ulusal Meclis (AN) Başkanlığını kaybetmesine ilişkin Maduro, "AN Başkanlığını kaybetmenin sorumlusu Guaido ve onun hataları. Şimdi suçu bana atmayın, şimdi ABD'ye bir cevap vermesi gereken kişi o." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkesi üzerindeki siyasi baskıya ilişkin, "Avrupa Birliği ve ABD'nin ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim umurumuzda değil. Yalnızca kendi yaptıklarımız bizi ilgilendirir. Bin yaptırım daha da uygulasalar, hem bizi hem de Venezuela'yı durduramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücü'nün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.

İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar sürerken muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.

Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını ve oturum için yeter sayının bulunmadığını öne süren muhalefet ise Caracas'taki El Nacional gazetesinin merkezinde toplanmış ve paralel oylamada 100 oy alan Guaido, yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.

AA

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