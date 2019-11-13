  • Bist 100
    104918
  • Dolar
    5,7538
  • Euro
    6,3326
  • Altın
    271,2290
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Peskov: Rusya ve Türkiye, DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor Peskov: Rusya ve Türkiye, DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi
İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz
İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor
Venedik sular altında kaldı Venedik sular altında kaldı
13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı
Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde bütün sorunlar çözülecek mi? Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde bütün sorunlar çözülecek mi?
Selimiye, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek Selimiye, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek
Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan 'yanlış egzersiz' uyarısı Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan 'yanlış egzersiz' uyarısı
Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren sanık: Tasarlayarak yapmadım, üzgünüm Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren sanık: Tasarlayarak yapmadım, üzgünüm
Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak
Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek
Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı
'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı
Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu
Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim? Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim?
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:15:52 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 17:16:40

Venedik sular altında kaldı

İtalya genelini etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle kanallarıyla bilinen Venedik kentinde su seviyesi gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükseldi.

İtalya’da etkili olan yağışlar nedeniyle kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik’te sular, gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede birkaç gündür devam eden sert rüzgarlı ve kuvvetli yağışlı hava, Venedik’te doğal afete yol açtı.

Kanallarıyla ünlü kentte, su seviyesi dün gece itibariyle 187 santimetreye ulaşarak, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.

Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vurduğu, birçoğunun da battığı görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu.

Brugnaro, kentin tarihi bazilikası San Marco’nun da su baskınında büyük zarar gördüğünü belirtti.

Kentin deniz sularına teslim olduğunu ve 1966’dan bu yana böyle bir şeyin görülmediğini dile getiren Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararın fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu.

"Yüzde 80’i sular altında"

Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da suların yükselmesini "Kıyamet yıkımı" olarak nitelendirirken, "Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta." ifadelerini kullandı.

Venedik’in tarihi kent merkezinin yanı sıra çevresinin de etkilendiği felakette, Venedik lagünü içerisinde yer alan Pellestrina adasında da suların yükselmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Rainews24’ün haberine göre, ölenlerden birinin 78 yaşında olduğu ve evini su basması sonucunda elektrik akımına kapılarak can verdiği, diğer kişinin de yine evini su basması dolayısıyla hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, su basması dolayısıyla Venedik ve civarında elektrik akımından kaynaklanan çok sayıda küçük yangının da çıktığı ifade edildi.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin bugün Venedik'e gideceği bildirildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ