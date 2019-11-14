Venedik sular altında

'KALICI İZLER BIRAKACAK'

Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Venediklilere kâbusu yaşatıyor. Son 53 yılın en büyük su baskınının yaşandığı kentte, deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette, çok sayıda ev, otel ve işyeri sular atında kaldı, telefon ve elektrik hatları ciddi zarar gördü. Kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Belediye Başkanı Lug Brugnaro, yaşanan afetin iklim değişikliğinin etkileri olduğunu belirterek, “Bu felaket, tarihi kentte kalıcı izler bırakacak” dedi.

Maddi zararın milyonlarca euro’yu bulacağı tahmin ediliyor.