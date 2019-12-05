Vegan cinayet

TUTUKLANDILAR

Hastaneye kaldırılan küçük bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine yapılan araştırma sonucu, çiftin vegan olduğu, çocuklarının ise yetersiz beslenmeden öldüğü belirlendi. Sadece 7 kilo olan, çiğ sebze ve meyveyle beslenen bebeğin, son bir haftadır katı gıda tüketmediği de öğrenildi. Çocuklarının ölümüne neden olan çift ‘kasıtsız cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.