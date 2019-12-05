05 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 22:39:58
Vegan cinayet
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Ryan ve Sheila O'Leary çifti, 18 aylık bebeklerinin nefes alamadığını ve soğuk olduğunu fark edince hemen acil servisi aradı.
TUTUKLANDILAR
Hastaneye kaldırılan küçük bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine yapılan araştırma sonucu, çiftin vegan olduğu, çocuklarının ise yetersiz beslenmeden öldüğü belirlendi. Sadece 7 kilo olan, çiğ sebze ve meyveyle beslenen bebeğin, son bir haftadır katı gıda tüketmediği de öğrenildi. Çocuklarının ölümüne neden olan çift ‘kasıtsız cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.
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