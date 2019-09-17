Ulyanovsk Valisi Sergey Morozov’un danışmanı Svetlana Openensheva, tatil için gittiği Azerbaycan’da çikolata banyosu yaparken çektiği fotoğrafını sosyal medyaya koydu. Fotoğrafı, ‘Asla yeterince çikolata yoktur’ başlığı ile paylaşan Openensheva’ya tepki çığ gibi büyüdü.

Takipçilerinin ‘daha mütevazı bir hayat yaşaması’ konusunda tepkisini çeken Openensheva, fotoğrafın medya kanallarında da yayınlanmasının ardından, görseli sosyal medya hesabından silerek, “Paylaşımımdan dolayı rahatsız olan kamuoyundan özür diliyorum. Kimseyi kırmak istememiştim ve bu olduğu için özür diliyorum” dedi.

(DHA)