Uzaylı korkusu sigortacılara yaradı

10 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMELİ

ABD ordusuna ait gizli askeri üssün bulunduğu Nevada’daki 51. Bölge'de, uzaylıların tutulduğuna inanan bir milyon ABD’li, tesisi basmak için Facebook’ta örgütlenmişti. 20 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan baskın öncesi 6 binden fazla kişi, 'uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası' satın aldı. Saint Lawrence Sigorta Şirketi'nin 10 milyon dolar tazminat ödemeli sigortasının ücreti 25 dolar. Şirket, 51. Bölge gibi tartışmalı mekanlarda yaşanabilecek doğaüstü olaylara karşılık tazminat ödemeyi vaat ediyor.