28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:29:33
Uzayda WC krizi
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki iki tuvaletin de bozulduğunu ve kullanım dışı olduğunu duyurdu.
BEBEK BEZİ KULLANABİLİRLER
Tanesi 19 bin dolar olan Rus yapımı tuvaletlerden biri ABD, diğeri ise Rusya modülünde bulunuyor. Bu iki tuvaletin haricinde, istasyonda Soyuz araçlarında da tuvalet bulunuyor ancak yalnızca uçuş halindeyken kullanılabiliyor. Yetkililer, istasyonda görev yapan astronotların bu tip durumlar için stoklanan bebek bezlerini kullanmak zorunda kalabileceklerini söyledi.
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