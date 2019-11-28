Uzayda WC krizi

BEBEK BEZİ KULLANABİLİRLER

Tanesi 19 bin dolar olan Rus yapımı tuvaletlerden biri ABD, diğeri ise Rusya modülünde bulunuyor. Bu iki tuvaletin haricinde, istasyonda Soyuz araçlarında da tuvalet bulunuyor ancak yalnızca uçuş halindeyken kullanılabiliyor. Yetkililer, istasyonda görev yapan astronotların bu tip durumlar için stoklanan bebek bezlerini kullanmak zorunda kalabileceklerini söyledi.