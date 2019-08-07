Uzayda kuzu keyfi
25 Eylül’de uzay istasyonuna gidecek olan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza Mansuri için özel olarak hazırlanan yiyecekler açıklandı.
8 GÜN KALACAK
BAE'nin ilk astronotu Hazza Mansuri, 25 Eylül’de Rus kozmonot Oleg Skripoçka ve ABD’li astronot Jessica Meir ile birlikte, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. Uzayda 8 gün kalacak Mansuri için özel bir yemek listesi hazırlandı. Helal gıdalardan oluşacak yemekler arasında tavuk etinden yapılan madruba, sebzeli kuzu kızartma saluna ve omletli erişte olan balalit yer alıyor. Astronot Hazza, 3 Ekim’de dünyaya geri dönecek.
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