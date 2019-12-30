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30 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 02:37:04

Uzayda 290 gün

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel araştırmalar yürüten NASA astronotu Christina Koch, 290 günle, uzayda en uzun süre kalan kadın oldu. 

14 MART’TA FIRLATILDI 

40 yaşındaki ABD’li astronot Christina Koch, 14 Mart’ta, meslektaşları Alexey Ovchinin ve Nick Hague’yle birlikte, Kazakistan’daki Baykonur Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmıştı. O tarihten bu yana ISS’te çalışmalar yürüten Koch, dün tarihe geçti. 290 günle, ‘uzayda en uzun süre kalan kadın’ rekorunun sahibi oldu. Bir önceki rekorun sahibi, 289 günle bir başka ABD’li astronot Peggy Whitson’dı. 

‘İLHAM OLMAK İSTİYORUM’ 

Haber kanalı CNN’le bağlantı gerçekleştiren Koch, uzayda ne kadar kalındığının değil, oradayken ne yapıldığının önemli olduğunu belirterek, “Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beni takip etmek isteyen kişilere ilham vermesini umuyorum. Sizi korkutan şeyi yapın. Merakınızın üzerine gidin” dedi. Koch, 2 ay önce de sadece kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü görevine katılarak bir başka başarıya imza atmıştı. 

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