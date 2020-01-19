19 Ocak 2020 Pazar 17:15:27 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 17:26:27
Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4'lük deprem
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar vilayetinde 6,4 şiddetinde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından bölgenin Kızılsu vilayetinde 3,4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.
Yerin 16 kilometre altındaki deprem ve artçı sarsıntılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
AA
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