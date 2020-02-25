Usta oyuncu Jackie Chan'a koronavirüs mü bulaştı? Chan karantinaya mı alındı?

Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan'in bulunduğu ortamdaki bir misafirinde coronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi.



Son dakika gelişmesi: Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve adım adım tüm dünyaya yayılan koronavirüsü binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin başta olmak üzere onlarca ülkede de binlerce kişi şüpheli durumda ve karantinaya alındı. Asya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde görülen Koronavirüsün tedavisi için tüm dünya seferberlik ilan etti. Çin'den gelen son dakika haberi ise aksiyon filmlerinin efsane oyuncusu Jackie Chan hakkında idi. Chan'in koronavirüs sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi. Efsane oyuncunun hayranlarını üzeri son dakika gelişmesinin detayları ise şu şekilde:

JACKİE CHAN'İN EŞİ VE KAYINVALİDESİ KARANTİNAYA ALINDI

İddialara göre ünlü oyuncu Chan, misafirliğe gelen konuklarında koronavirüsü tespit edilmesinden dolayı, eşi ve kayınvalidesi de karantinada bulunuyor. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken hayranlarını ise üzdü.

PARA ÖDÜLÜ



Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.



"ÖLÜMLE SAVAŞI GÖRMEK İSTEMEM"



"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.