Uşakov: Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin ikinci tedariki görüşülüyor
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce imzalanan sözleşme çerçevesinde, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldığını, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusunda açıklamada bulundu.
"ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞİYOR"
Uşakov yaptığı açıklamada, "Şimdi S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatı konusu aktif olarak incelenmektedir. Biliyorsunuz, bu mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor" dedi.
"GENİŞ ÇAPTA YAPILIYOR"
Devlet Başkanı Danışmanı, Türk tarafının resmi olarak Su-35 savaş uçaklarının olası tedariki sorusunu gündeme getirip getirmemesi sorusu üzerine, uçaklar hakkında konuşmayacağını söyledi. Uşakov açıklamalarında ayrıca, "Askeri-teknik işbirliğine gelince, Türk tarafıyla müzakereler en geniş çapta yapılıyor" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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