Uruguay'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi eski bakan oldu
Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Uruguay Acil Durum Sisteminin (Sinae) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski bakanın Covid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu. Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da sosyal medya hesabından Gonzalez'in ailesine baş sağlığı diledi.
Ülkede iktidardaki Ulusal Parti üyesi Gonzalez, 1993-1995 döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş, 1996'dan 2010 yılına kadar da Uruguay Seçim Mahkemesinde üst düzey görevde bulunmuştu.
Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Covid-19 şu ana kadar 304 kişide görüldü.
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