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25 Kasım 2019 Pazartesi 10:47:03 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:48:00

Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek

Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, adaylar arasındaki oy farkının çok yakın olması nedeniyle yeni devlet başkanı, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirlenecek.

Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda neredeyse tamamı açılan sandıklarda Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou yüzde 48,75 oy alırken, ülkeyi 2005'ten beri yöneten sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez ise oyların yüzde 47,47'sini elde etti. 

Seçmen sayısı 2,6 milyon olan Uruguay'da, adaylar arasındaki oy farkının birbirine çok yakın olması nedeniyle Seçim Mahkemesi, ülkeyi gelecek 5 yıl yönetecek yeni devlet başkanının perşembe veya cuma günü nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirleneceğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre iki aday arasındaki oy farkının yaklaşık 29 bin olduğu açıklandı.

"1 Mart'ta çok renkli bir hükümet görevi üstlenecek"

Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou, kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "Bir ülkeyi yönetmekten çok, birlik ve barış içinde bir halk istiyoruz. Ülkede 1 Mart'ta çok renkli bir hükümetin görevi üstleneceğine eminiz." dedi.

Rakibi Martinez'in seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirten Lacalle, "Elbette sonuçları kabul etmenin çeşitli yolları var. Kazansak da kaybetsek de biz her zaman aynı şekilde kabul ediyoruz. Resmi olarak birkaç gün içinde sonuçları öğreneceğiz, maalesef hükümetin adayı henüz bizi aramadı ve geri dönüşü olmayan sonuçları da kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Martinez, nihai sonuçlardan umutlu

Geniş Cephe Koalisyonu adayı Daniel Martinez de, seçim sonuçlarını takip ettiği yerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Uruguay'da daha önce görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi beklemek istiyoruz, hiçbir provokasyona uğramaksızın seçim sonuçlarının sayımının bitmesini beklemek lazım. Seçim Mahkemesinin açıklayacağı sonuç ne olursa olsun, burada 'Biz varız ve ülke tarihinin kahramanları olmak istiyoruz' diyen bir halk var." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenine teşekkür eden Martinez, "Herkesin birbirine saygı duyduğu bir Uruguay istiyoruz. Biz coşku ve mutluluk dolu, kimsenin mümkün olacağına inanmadığını yapmanın verdiği huzurla doluyuz." diye konuştu.

Yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusa sahip Uruguay'da 2,6 milyon seçmen, 27 Ekim'de düzenlenen seçimlerde devlet başkanının yanı sıra 30 senatör ve 99 milletvekili için oy kullanmıştı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Martinez'in liderliğindeki Geniş Cephe Koalisyonu aldığı yüzde 39 oy ile senatoda 13 ve mecliste 42 sandalye kazanırken, yüzde 28 oy alan Lacalle'nin öncülüğündeki Ulusal Parti 10 senatör ve 30 milletvekili elde etmişti.

Lacalle, seçimlerin ikinci turu için, ilk turda oyların yüzde 12'sini elde ederek 3'üncü olan Colorado Partisi ve yüzde 11 oy oranı ile 4'üncü olan Cabildo Abierto partisinin desteğini almayı başarmıştı.

(AA)

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