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13 Ağustos 2019 Salı 23:33:04 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 23:35:12

Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası

Ürdün, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısıyla ilgili İsrail'e nota gönderdi.

Ürdün, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısıyla ilgili İsrail'e nota gönderdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan'ın Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısını ve buna benzer açıklamaları reddettiğini bildirdi.

Kudat, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve yasal durumu değiştirme girişiminin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları kanunlarına göre İsrail'in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Kudat, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve statükoya tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail yönetiminden Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerinin tamamını derhal durdurmasını isteyen Kudat, Bakanlığının, Kamu Güvenliği Bakanı Erdan'ın açıklamalarını protesto etmek ve karşı çıkmak için diplomatik kanallardan resmi nota gönderdiğini duyurdu.

Bugün İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Erdan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail polisinin Harem-i Şerif'te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90Fm radyo kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi'ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım." ifadesini kullanmıştı.

Harem-i Şerif'teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi, Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif içinde müdahale etmiş ve 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

(AA)

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