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20 Ocak 2020 Pazartesi 07:55:59 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 07:56:55

Ürdün'de İsrail'le yapılan ve tepki çeken anlaşmayı durdurdu!

Ürdün Meclisi, İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifinin hükümete gönderilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisinin sabahki oturumunda, İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasının iptalini isteyen kanun teklifinin hükümete gönderilmesi ve gözden geçirilmesinin ardından Meclise tekrar geri gelmesi kararı oylamaya sunuldu. 

Oylamada, teklifin hükümete gönderilmesi ve bu meselenin "ivedi" olarak nitelendirilmesi de kabul edildi.

Ülkede anayasaya göre, söz konusu kanun teklifinin yasalaşabilmesi için hükümetin hazırladığı tasarının yeniden Temsilciler Meclisine sunulması ve tartışılmasının ardından parlamentonun ikinci kanadı Ürdün Ayan Meclisine gönderilmesi gerekiyor. Ayan Meclisinin bunu kabulü halinde yasa tasarısı, Krala gönderiliyor. Kralın onayladığı ve hakkında kararname çıkarılan tasarı, resmi gazetede yayınlanmasından 30 gün sonra yasa halini alıyor. 

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek Meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.

ÜRDÜN-İSRAİL DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Ürdün hükümeti Eylül 2016'da İsrail ile bu ülkeden 15 yıl süreyle 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanan anlaşma, ülkede protestolara sebep olmuştu.

Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. 

 

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