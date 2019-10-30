  • Bist 100
    99182.1
  • Dolar
    5,7453
  • Euro
    6,3872
  • Altın
    275,3270
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir
CHP'li vekil trafik kazası geçirdi CHP'li vekil trafik kazası geçirdi
Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' açıklaması
İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak
29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı 29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı
Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı Sadr'dan 'Başbakan istifa etmezse akan kan durmaz' çıkışı
İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı İran, Irak'taki eylemler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı
60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler? 60 bin kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı şartları neler?
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi
ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü
Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması
Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü
Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi
Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor
Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı
Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor
Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrekte 832 milyon avro zarar
Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç: Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek
Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Genom Projesi resmen başladı Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Genom Projesi resmen başladı
Hattat Memiş üstatlarının izinde sanatını geleceğe taşıyor Hattat Memiş üstatlarının izinde sanatını geleceğe taşıyor
Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor Ağzıkarahan Kervansarayı yıllara meydan okuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:39:36 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:40:27

Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapısının açılması beklenen etkiyi gösteremedi

Ürdün ile Suriye arasındaki iki kapıdan biri olan Cabir-Nasib Sınır Kapısı açılalı bir yıl oldu ancak iki ülke arasında gerek sosyal gerek ticari anlamda beklentileri karşılamadı.

Ürdün ile Suriye arasındaki iki kapıdan biri olan Cabir-Nasib Sınır Kapısı açılalı bir yıl oldu ancak iki ülke arasında gerek sosyal gerek ticari anlamda beklentileri karşılamadı.

Kapının 3 yıl aradan sonra açılmasının, iki ülke arasındaki ticareti yeniden canlandıracağı, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesine katkı sağlayacağı ve Suriye'deki olaylardan dolayı ülkede yaşanan ekonomik sorunların hafifleyeceği yönündeki beklenti de boşa çıktı.

Suriye hattında çalışan Ürdünlü taksiciler, kapının açılmasıyla birlikte geçen üç yıllık sürede yaşadıkları ekonomik sıkıntıların sona ermesini umuyordu ancak beklediklerini bulamadılar.

Cabir-Nasib Sınır Kapısı, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, kapının kontrolünü ele geçirdiği 3 yıllık bir aranın ardından 15 Ekim 2018'de açıldı ve ilk gün her iki taraftan sınırlı sayıda insan ve araç geçiş yaptı.

Her iki taraftan heyetler sınır kapısının 08.00 ile 16.00 saatleri arası çalışmasını kararlaştırdı.

Ürdün İçişleri Bakanlığından bir yetkili, 4 Aralık 2018'de yaptığı açıklamada, kapının açıldığı günden beri 28 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtirken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de kamuoyu yoklamalarına göre Suriyelilerin yüzde 8'inin bu yıl içinde ülkelerine dönmeyi planladığını duyurdu.

Suriye'de ülkeyi sadece idari işleri yürüten memurlar seviyesinde temsil eden Ürdün, Ocak 2019'un sonlarında Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar vekili seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Korku duvarı yıkılamadı

Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın açılması, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin korku duvarını ise yıkamadı.

Sahada Suriyeli mültecilerle yapılan görüşmelerde, güvenlik durumu, evlerin yıkılması ve erzak eksikliğinin yanı sıra Esed rejiminin zorunlu askerlik uygulamasından dolayı mültecilerin ülkelerine geri dönme konusunda isteksiz oldukları görüldü.

UNHCR'den Mart 2019'da yapılan açıklamada da Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmekten korktuğu ifade edildi.

Mart 2019, iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası oldu. Ürdünlülerin Suriye'de gözaltına alındığı haberlerinin artması üzerine Ürdün, Esed rejiminin Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, 7 yıl askıya aldıktan sonra ülkedeki havacılık işletmecilerine yeniden Suriye hava sahasını kullanma izni verdi.

Vatandaşlarının gözaltına alınmasından dolayı Suriye'deki Esed rejiminin Amman Maslahatgüzarını 4 kere Dışişleri Bakanlığına çağıran Ürdün yönetimi, 8 Nisan 2019'da rejimin ülkede gözaltında bulunan 30 Ürdünlüden 8'ini serbest bıraktığını açıkladı.

Özellikle 2 Ürdünlünün Mayıs 2019'da fidye için kaçırılmasının ardından Ürdünlülerin Suriye'ye seyahat etme konusundaki endişeleri arttı ve iki ülke arasındaki ticari hareketlilik gerilemeye başladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı 24 Ağustos'ta, Suriye'de kimliği belirsiz kişiler tarafından alıkonulan ve 12 Ağustos'tan itibaren haber alınamayan bir Ürdünlünün de serbest bırakıldığını açıkladı.

Ürdün, Suriye'de olayların başladığı günden bu yana tarafsız olduğunu açıklayarak çözümün siyasi yollarla gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Esed rejimi ise Ürdün'e yönelik şüpheci tutumundan vazgeçmezken, Ürdün'ü Suriye'deki terör çetelerini desteklemekle suçluyor.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının mülteci statüsünde, diğer kısmının ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ