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18 Mart 2020 Çarşamba 00:09:16 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 00:14:06

Ürdün Kralı koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hâl yasasını onayladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hâl uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hâl uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.

Bakanlar Kurulunun, olağanüstü hâl yasası olarak da bilinen "savunma yasasının" yürürlüğe konulması kararı, Kral Abdullah'ın yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle onaylandı.

Ürdün Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Leys Nasravani AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yasa olağanüstü hâl yasası mesabesindedir. Yasa, Başbakan'a geniş, sınırsız ve yazılı olmayan yetkiler verilmesini öngörüyor." dedi.

Nasravani, Rezzaz'a tanınan yetkilerin virüsle mücadele ile sınırlı olması gerektiğini savundu. 

Ürdün Anayasası'nın 124'üncü maddesi, ülkenin savunulmasını gerektiren olağanüstü bir durum olması halinde, "savunma yasası" adında bir kanun çıkarılmasını öngörüyor.

AA

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