Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek mesajı iletti
ABD'nin tek taraflı sözde Orta Doğu barış plânına karşı bir Filistin'e destekte Ürdün'den geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, adil ve meşru haklarını elde etmesi konusunda daima Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Filistin davasındaki değişmez tutumunu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletti. Abbas da Kral Abdullah'a Filistin davasını destekleme ve Filistin halkının haklarını savunma konusundaki kararlı tutumundan dolayı teşekkür etti.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikilinin Filistin'e dair son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Ürdün'ün, Filistin halkının meşru haklarını karşılayacak, kapsamlı ve kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini belirten Kral Abdullah, ülkesinin yeni aşamaya dair tavır belirlemek üzere Filistin başta olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde olacağını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı söz barış plânını açıklamasından 3 gün sonra gerçekleşen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas da Kral Abdullah'a Filistin davasını destekleme ve Filistin halkının haklarını savunma konusundaki kararlı tutumundan dolayı teşekkürlerini sundu.
TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLÂNI
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış plânını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış plânı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
AA
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