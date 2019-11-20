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20 Kasım 2019 Çarşamba 22:23:29 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 23:11:23

Unutulan Kabe Baskını: 1979'da ne olmuştu?

Müslümanların kutsal mabedi Kabe, bundan 40 yıl önce silahlı bir grup isyancının işgal girişimine sahne oldu.

İsyancıların lideri Cuheyman el-Uteybi, 1936'da Suudi Arabistan'ın Necid bölgesinde doğmuştu. 18 yıl boyunca Suud Kraliyet ordusunda görev aldıktan sonra rejime tepkisi nedeniyle 1973'te istifa etti. Cuheyman, Suud rejiminin "yozlaşmış, batılı ülkelerle fazla içli-dışlı ve artık İslamiyeti temsil etmediğini" düşünüyordu.

Medine'de üniversite gençleriyle tanışan Cuheyman, onları etrafında toplayarak Yeni İhvan adından bir grup kurdu.

Yeni İhvan, Hicri takvime göre 15. yüzyılın ilk günü olan 20 Kasım 1979'da sabah namazında Kabe'ye baskın düzenledi.

İsyancılar, kraliyetin yönetimi bırakması, Suudi Arabistan'ın batılı süper güçlerle olan ilişkilerini sonlandırması, batı ülkelerine petrol satışının durdurulması ve yabancı askeri üslerin kapatılmasını da içeren bir dizi siyasi talebi dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın en önemli resmi kurumlarından Yüksek Alimler Heyeti, Suud rejimine, isyancılara karşı silahlı müdahale fetvası verdi. Yaklaşık 15 gün boyunca devam eden baskın, Fransa'dan gelen özel bir timin yardımıyla sona erdirildi. Fransız askerlerinin, gayrimüslimlerin alınmadığı Mekke'ye, alimlerin fetvası üzerine kelime-i şehadet getirerek girdiği iddia edildi.

İki haftalık sürecin sonunda, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 Yeni ihvan üyesi idam edildi. İran Devrimi'nden Sovyetler'in Afganistan'ı işgaline, Usame Bin Ladin'den radikal ideolojilerin çıkışına kadar birçok olaya sahne olan 1979 yılı, bölge için oldukça önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Kabe baskını, özellikle kendisinden sonra ortaya çıkan El-Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri için örnek teşkil etti. Öyle ki, baskını gerçekleştiren Cuheyman, 1980'lerden itibaren aktif olarak sahada bulunan pek çok radikal grup için ilham kaynağı oldu.

Kabe Baskınının 40. yıldönümünde, baskına tanıklık eden Prof. Dr. Faruk Beşer ve konu hakkında önemli araştırmalara imza atarak, "Geçmişten Günümüze Kabe'nin İşgali" isimli bir eser kaleme alan Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara ile görüştü.

AA

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