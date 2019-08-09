Ünlü markaya sakal darbesi

REKABET AZALDI

Eski dönemlerde bakımlı erkekler sinekkaydı tıraş olmasıyla bilinirdi. Ancak son yıllarda bu moda bir hayli değişti. Özellikle genç erkeklerin neredeyse hepsi, kirli sakal bırakıyor ve suratına jilet sürmüyor. Bu moda, haliyle erkek bakım markalarını etkiledi. 118 yıllık dünyaca ünlü Gillette markasının 8 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı. Şirket yetkililerinden Jon Moeller, “Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve jiletleri de olumsuz etkiledi” dedi.