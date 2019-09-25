Ünlü katil Netanyahu zora düşünce terörist devletini kurdurtmayan Başkan Erdoğan'a terbiyesizce saldırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında mazlum ve savunmasız Filistinlileri öldüren, topraklarını işgal eden ve yayılmaya devam eden katil İsrail’i yerden yere vurdu. Başkan Erdoğan’a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan görüntülü yanıt geldi. Uluslarası kamuyounca sahiplenilen sözleri sonrası öfeklenen zalim Netanyahu, "Türkiye’de Kürtlere hak ihlali yapılıyor" diyerek gerçeklerle bağdaşmayan bir tez üretti.

BAŞKAN ERDOĞAN KÖŞEYE SIKIŞTIRDI, KATİL İFTİRA ATTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve İsrail ile ilgili sözlerine karşılık, “Kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver.” sözlerini sarfetti.

BAŞKAN ERDOĞAN BM'DE SİYONİSTLERE NASIL KÜKREDİ

İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulması. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır? BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor?”