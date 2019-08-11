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11 Ağustos 2019 Pazar 20:47:14 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:49:19

Ünlü İtalyan stilist Versace Çin'den özür diledi

İtalyan moda devi Versace'nin son ürünlerinde Hong Kong ve Makao'yu "ayrı bağımsız şehir" olarak göstermesi, Çin'in tepkisine yol açtı. Bu nedenle markanın tasarımlarından sorumlu ismi Donatella Versace de özür dilemek durumunda kaldı.

Dünyaca ünlü İtalyan markası Versace'nin son çıkardığı ürünlerde "Hong Kong ve Makao'yu bağımsız ayrı yerler" gibi göstermesi, Çinlilerin tepkisini çekerken, markanın tasarımlarından sorumlu ismi Donatella Versace de bu durum nedeniyle özür diledi.

Versace markası tarafından en son yapılan kısa ve uzun kollu tasarımlarında bazı şehirler ve ülkelere yer verilirken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni iki bağımsız ayrı yer gibi gösterilmesi, Çinli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Hadisenin, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına yönelik protestoların halen Hong Kong'ta sürdüğü hassas döneme denk gelmesi de tepkileri artırdı.

VERSACE TASARIMLARINI GERİ ÇEKTİ

Büyük markalar için önemli bir pazar olan Çin'de kullanılan sosyal ağlardan Weibo'da, 400 milyonun üzerinde etkileşim alarak büyük yankı uyandıran söz konusu tasarımlar, İtalyan moda devini harekete geçirdi.

Versace tarafından, sosyal medyada tartışma konusu olan ürünlerin sorumluluğunun üstlenildiği ve 24 Temmuz'da ürünlerin geri çekilerek yok edildiği belirtilerek, tasarımlar için özür dilendi.

Kurumsal özre ek olarak, markaya adını veren Gianni Versace'nin kardeşi ve aynı zamanda tasarımlardan sorumlu ismi Donatella Versace de Facebook'tan şu mesajı paylaştı:

"Firmamız tarafından yapılan ve şu an sosyal medyada da tartışılan talihsiz hatadan dolayı çok üzgünüm. Asla Çin'in ulusal egemenliğine saygıda kusur etmek istemedim. Bu hata sebebiyle kişisel olarak da özür dilemek istedim."

MARKANIN ÇİN'DEKİ TANITIM ELÇİSİ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİ İSTEYECEK

Versace'nin gafı dolayısıyla, markanın Çin'deki tanıtım elçisi ünlü Çinli aktris Yang Mi de yaptığı açıklamada, Çin vatandaşı olarak moda devinin hatası sebebiyle aşırı kırgın olduğunu ve Versace ile sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceğini belirtti.

Bir başka İtalyan markası Dolce&Gabbana'nın da geçen kasımda Çin'de yapacağı defile öncesi Instagram'dan paylaştığı görüntü krize neden olmuştu.

Söz konusu görselde, Çinli bir kadın çubuklarla (chopstick) İtalyan mutfağının geleneksel yemeği pizzayı yemeye çalışıyordu. Bu görüntü, Çin'de büyük tepki çekerken, "ırkçılık" ve "ayrımcılıkla" suçlanan ünlü İtalyan markası daha sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.

HONG KONG PROTESTOLARLA GÜNDEMDE

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

(AA)

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