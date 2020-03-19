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19 Mart 2020 Perşembe 08:35:48 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 08:55:09

Ünlü İtalyan profesör itiraf edip Türkiye'ye çağrı yaptı: Biz hata yaptık siz yapmayın

İtalya’nın önde gelen ve saygın mikrobiyoloji ve viroloji profesörlerinden Roberto Burioni, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili Türk uzmanlara tavsiyelerde bulundu. Burioni, "Türk dostlarıma, bu virüsü son derece ciddi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu virüs, son derece bulaşıcı ve tehlikeli" dedi.

Virüsün en çok İtalya nüfusunun yüzde 23’lük kesimini oluşturan 65 yaş üstündeki yaşlı kesimi etkilediğini bildiren Burioni “İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksek çünkü bizim ülkemizde yaşlılar fazla” dedi. Ülkesindeki yaşlıların son derece sosyal bir hayatı olduğunu dile getiren Profesör Burioni “Evden çıkıp, geziyorlar sosyal aktivitelere katılıyorlar. Bu maalesef, virüsün özellikle yaşlılar arasında iki kat hızlı yayılmasına yol açtı ve en çok bu yaş grubunun, enfeksiyonun acı sonuçlarını çekmesine sebep oldu” diye konuştu.

CİDDİYE ALMADIK

İtalyanların virüsü başta ciddiye almadığını itiraf eden Burioni “Hükûmet, ilk günlerde virüsü küçümsedi ve çok ciddiye almadı. Fakat şu anda hükûmet ve herkes ne yapılması gerekiyorsa onu tam olarak yapıyor” dedi.

Ülkede geçen haftadan beri uygulanan sıkı karantina tedbirlerine de değinen Burioni, gelecek 15 günlük sürece işaret etti. Burioni “Bugün yaptığımızın virüsün yayılması konusunda olumlu ya da olumsuz sonucunu ki umarım olumlu sonuç verir, iki hafta sonra göreceğiz” yorumunda bulundu.

Türkiye’de Covid-19 vakalarının yeni yeni görülmeye başladığını hatırlatan Burioni, Türk meslektaşlarına şu tavsiyelerde bulundu: Türk dostlarıma, bu virüsü son derece ciddi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu virüs, son derece bulaşıcı ve tehlikeli. Türk meslektaşlarım; doktorlar, hemşireler, buna karşı çok iyi hazırlanmalılar çünkü çok sayıda vakayla karşı karşıya kalabilirler.

AB: BİZ DE HAFİFE ALDIK

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söyledi. Leyen “İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen bütün bu tedbirlerin şimdi olması gerektiğini anladık’’ diye konuştu.

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