Ünlü animasyon şirketine kundaklama

70 YARALI

Kısa sürede tüm binaya yayılan alevler nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Bir kova benzin döküp ateşe vererek yangının başlamasına neden olan ve kendisi de yaralanan 41 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Kundaklama esnasında binada en az 70 kişinin olduğunu belirten polis yetkilileri, olay yerinde bıçaklar bulduğunu söyledi. 1981’de kurulan “Kyoto Animation” (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda animasyon filmi ve dizileriyle tanınıyor.