  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8891
  • Euro
    6,5248
  • Altın
    281,3370
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Novak 11’e, Mikel kulübeye Novak 11’e, Mikel kulübeye
'Para hazır' 'Para hazır'
Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor
'Orman’a hakkımı helal etmiyorum' 'Orman’a hakkımı helal etmiyorum'
Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı
Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
'Hazır ol Serdar' 'Hazır ol Serdar'
Real'e hazır olacak Real'e hazır olacak
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz
'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız' 'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız'
"Haddinizi bileceksiniz" "Haddinizi bileceksiniz"
Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor
Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi  ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi 
7'den 70'e destek 7'den 70'e destek
Yunanistan'da çirkin pankart Yunanistan'da çirkin pankart
Tünellere nokta atışı Tünellere nokta atışı
Mehmetçik'ten Millilere selam Mehmetçik'ten Millilere selam
"Coğrafyamızda barış hâkim olsun" "Coğrafyamızda barış hâkim olsun"
TİM, Batı'ya harekatın haklılığını anlatacak TİM, Batı'ya harekatın haklılığını anlatacak
"Terör devleti kurma oyununu bozduk" "Terör devleti kurma oyununu bozduk"
İmamoğlu'ndan Otokoç Otomotiv'e ihale kıyağı! Konu Koç olunca 'israf' olmadı İmamoğlu'ndan Otokoç Otomotiv'e ihale kıyağı! Konu Koç olunca 'israf' olmadı
Dünyaya yaptırım resti! Azdan az, çoktan çok gider Dünyaya yaptırım resti! Azdan az, çoktan çok gider

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:56:37 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 22:57:28

Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kardelen Çetin'in (22) bağışlanan kalbi ve karaciğeri Antalya'da, böbrekleri ise KKTC'de iki hastaya nakledildi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev ve Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi.

KALP VE KARACİĞER ANTALYA'DA

Kardelen Çetin'in kalbi, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonla Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise hastanenin başhekimi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından, 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri KKTC'de böbrek nakli bekleyen 2 hastaya, korneaları da bir hastaya nakledildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ