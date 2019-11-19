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19 Kasım 2019 Salı 16:39:08 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 16:39:54

UNICEF Kazakistan'da çocukların durumuna ilişkin rapor yayımladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca hazırlanan raporda, Kazakistan'da çocuk haklarının korunması için uygun ortamın oluşturulduğu ifade edildi.

UNICEF Kazakistan Ofisi, "20 Kasım Dünya Çocuklar Günü" öncesinde Kazakistan'da çocukların durumuna ilişkin 2019 raporunu yayımladı.

Raporda, 1 Şubat itibarıyla ülke nüfusunun 18 milyon 415 bin olduğu, bunun 5 milyon 944 bin 816'sının 0 ila 17 yaş grubundan oluştuğu belirtildi.

Kazakistan'ın çocuk ve bebek ölüm oranlarında önemli gelişmeler kaydettiği vurgulanan rapora göre 1990'da bin doğum başına 53 olan 5 yaş altı ölüm oranı 2017'de 9,9'a geriledi.

Raporda, hamileler için sağlık hizmetlerin genişletilmesi, refahın ve kişi başına düşen sağlık harcamalarının artması sebebiyle 1995'te 100 bin doğumda 92 olan anne ölüm oranının, 2018'de 14'e düştüğü kaydedildi.

Kazakistan'da 15 ila 24 yaşında okuryazarlık oranının yüzde 99,9 olduğu ifade edilen açıklamada, "Ancak uluslararası testlerin sonuçlarına göre, öğrencilerin bilgi seviyesi OECD ortalamasının altındadır." ifadesine yer verildi.

Raporda, 2000'den itibaren yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukların sayısının keskin bir şekilde azalarak yüzde 15,6'ya indiği belirtildi.

"Çocuk haklarından sorumlu enstitü kuruldu"

Kazakistan'da çocuk haklarının korunması için uygun ortamın oluşturulduğu ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir dizi uluslararası anlaşma onaylandı. Çocuk haklarından sorumlu enstitü kuruldu. Çocuk haklarının korunması alanında programlar uygulandı. Devamlı olarak sağlık, eğitim, sosyal alanlarda devlet desteği veriliyor ancak desteklerin ölçüsü, OECD ülkelerinin ortalama göstergesinin altındadır."

Raporda, çocuk haklarıyla ilgili verilerin geniş fakat savunmasız çocuk gruplarına ilişkin bilgilerin yetersiz olduğu bildirildi.

Öte yandan raporda, devlet programlarının verimli şekilde oluşturulması için verilerin kalitesinin ve onlara erişimin artırılması, çocuk ve kadın haklarının uygulanmasını engelleyen sosyal normların kaldırılması, sağlık ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, çocuk ve kadın haklarının teşvik edilmesinde yerel makamların desteklenmesi gibi önerilere yer verildi.

(AA)

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