Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım
Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.
Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı. Yardımları dağıtan Gamze Özçelik, bölgedeki kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilendi.
Özçelik, yaptığı açıklamada "Umuda Koşanlar Derneği olarak Sudan'da, Beyaz Nil Eyaleti'ndeyiz Biliyorsunuz 2019 yılının Ağustos ayında burada bir sel felaketi gerçekleşti. Çok fazla ev yıkıldı, insanlar hayatlarını kaybetti. Biz de derneğimiz adına neler yapabiliriz diye istişare ettik. Buradaki halka yaklaşık 500'e yakın erzak ve battaniye dağıtımı gerçekleştireceğiz şimdi inşallah. Hayırla geçmesini diliyor ve sizlere de teşekkür ediyoruz. " dedi.
(AA)
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