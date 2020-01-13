Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'i ziyaret etti. Ziyarete, Umman Sultanı'nın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid'in elini sıkmayı reddettiği anların görüntüsü damgasını vurdu.

ARAP BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nahyan, beraberindeki heyetle birlikte Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı üzerine ülkeye bir başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Umman'ın yeni Sultanı Al Said, BAE veliaht prensi Muhammed Bin Zayed ile yaptığı görüşme sonrası paylaşılan görüntüler Arap basınını ikiye böldü. Görüntülerde Umman'ın yeni Sultanı Al Said, BAE veliaht prensi Muhammed Bin Zayed'in elini sıkmayı önce reddediyor, daha sonra ısrar üzerine sıkıyor. Fakat bazı kullanıcılara göre; Arap kültüründe "misafiri geçireceğin son ana kadar elini sıkmazsın. Misafir de "zahmet etme"demek adına yolun yarısında elini sıkmak ister" diye yorumladı.

Söz konusu ziyarete ise yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'in BAE Veliahtı Zaid'e karşı soğuk tavırları damga vurdu.

Ziyarete ilişkin yayınlanan görüntülerde Sultan el Said'in Zaid'in el sıkışmak için yaptığı girişime karşılık vermediği görüldü.