Ümit dedenin mirasçısı aranıyor 

İsviçre mahkemeleri de Ölmez’in mirasçılarını bulmak için araştırmalara başladı ancak sonuç alamayınca son çare gazeteye ilan verildi. Ölmez’in babasının adının Ali Haydar, annesinin ise Münevver olduğu belirtildi. Kalan paranın ne kadar olduğuna dair bilgi verilmedi.