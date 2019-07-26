26 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:51:28
Ümit dedenin mirasçısı aranıyor
Türk asıllı İsviçre vatandaşı Ümit Dilaver Ölmez, 25 Şubat 2019’da Zürih’te vefat etti.
İsviçre mahkemeleri de Ölmez’in mirasçılarını bulmak için araştırmalara başladı ancak sonuç alamayınca son çare gazeteye ilan verildi. Ölmez’in babasının adının Ali Haydar, annesinin ise Münevver olduğu belirtildi. Kalan paranın ne kadar olduğuna dair bilgi verilmedi.
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