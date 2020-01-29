UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz
Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, sosyal medya hesabından yayınladığını açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin dün başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesine düzenlediği ve 3 çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan saldırıda ağır yaralanan bir çocuğun tedavisinin sürdüğünü belirtti.
UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Kanunu, Hafter'in yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin "Sivilleri korumak için bu çeteleri durdurmalı ve paralı askerleri yenmeliyiz" dedi
"Sivilleri korumak için bu çeteleri durdurmalı ve paralı askerleri yenmeliyiz." ifadesini kullanan Kanunu, bu savaşı kendilerinin başlatmadığını ancak bitiş yerine ve zamanına kendilerinin karar vereceğini kaydetti.
Kanunu ayrıca UMH güçlerinin Trablus'un doğusundaki Sirte-Cufra cephe hattındaki birliklerinin takviye edildiğini, hazırlıkların en üst seviyeye çıkarıldığını ve operasyon dairesinden gelecek emirlerin beklendiğini aktardı.
Hafter milislerinin dün Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede buluna Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıda bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınındaki evin çatısı ile sokağa düşen havan mermileri 3 çocuğun hayatını kaybetmesine, 1 çocuğun ise yaralanmasına neden olmuştu.
Hayatını kaybeden çocukların 9, 10 ve 12 yaşlarında olduğu, yaralı çocuğun sağlık durumunun ise ağır olduğu kaydedilmişti.
(AA)
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