UMH güçleri Trablus'un güneyinde Hafter mevzilerini vurdu

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine düzenlenen operasyonda Hafter güçlerinden 5 kişinin alıkonulduğunu ve 3 silahlı aracın ele geçirildiğini belirtti.

Kanunu, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait mevzilerin ağır silahlarla vurulduğunu kaydetti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

(AA)