Uluslararası Ceza Mahkemesi heyeti Arakan için Bangladeş'e ulaştı

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) yapılan açıklamada Savcı Vekili James Kirkpatrick Stewart önderliğindeki heyetin bugün Bangladeş'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bir hafta sürecek çalışma ziyareti için ülkeye gelen heyetin, "Roma Sözleşmesi'nin verdiği yetkiyle Bangladeş ve Myanmar'daki duruma ilişkin çalışmalar yürüteceği" belirtildi.

UCM Savcısı Fatou Bensouda'nın, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlığa karşı işlediği iddia edilen insanlığa karşı suçlara ilişkin ön soruşturmayı tamamladığı kaydedilen açıklamada, "Ön soruşturmayı tamamlayan UCM Savcısı, bir süre önce Mahkeme yargıçlarına Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili adli kovuşturma açmak üzere başvurmuştur. Başvuru halen değerlendirme aşamasındadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Savcı Vekili Stewart öncülüğündeki heyetin, söz konusu suçlarla ilgili delil toplama amacıyla ülkede bulunmadığı vurgulanarak, "Ziyaretin amacı, farklı taraflarla bir araya gelerek yargı sürecinin içeriğini ve mevcut statüyü açıklamaktır." denildi.

Bangladeş hükümeti de heyetin, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları yetkilileriyle görüşmeler yapacağı ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle istişareler gerçekleştireceği, mülteci kamplarında Arakanlı Müslümanları da ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde Bangladeş sınırındaki karakollara 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Müslümanlara yönelik kitlesel şiddet eylemleri başlattı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

(AA)