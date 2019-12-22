Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden darbeci general Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli saldırı!
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı Salahaddin cephesinde saldırı başlattı.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, Salahaddin cephesinde, Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı bölgelere şiddetli bir saldırı başlattıklarını ve bazı önemli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti. Meci, UMH güçlerinin Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.
"BELİRLEYİCİ SAVAŞ" ADLI SALDIRI TALİMATI VERİLMİŞTİ
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.
Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.
(AA)
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