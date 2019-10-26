Ülkede seferberlik başlatıldı! Değeri dudak uçuklatan elmas çalındı

Japonya'da başkent Tokyo'nun 30 kilometre güneyindeki Yokohama şehrinde, ülkenin son yıllardaki "yükte hafif pahada ağır" en büyük soygunu gerçekleşti. Yokohoma'da düzenlenen mücevher fuarında sergilenen 1.8 milyon dolar (10 milyon 370 bin TL) değerindeki elmas, geçtiğimiz perşembe günü çalındı.

Soygun ülkede infial yarattı. AFP haber ajansına açıklama yapan Yokohoma emniyet sözcüsü, elmasın sergilendiği vitrinden çalındığının tahmin edildiğini söyledi. 50 karatlık elmas, Japon, Rus ve Çinli şirketlerin çoğunlukta olduğu fuarda 3 gün sergilenecekti.

Japon resmi yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, elmasın ortadan kaybolduğunu bir fuar çalışanı fark etti. Fuar çalışanı, vitrinin kilidinin açıldığını yetkililere bildirdi. Japon bir firmaya ait elmasın, fuardaki tek örneği olduğu belirtiliyor.