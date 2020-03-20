Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Kendinizi izole edini Koronavirüs salgın ikinci evreye girdi

  • Bist 100
    87755.3
  • Dolar
    6,4800
  • Euro
    6,9715
  • Altın
    311,7440
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! 3 dev şirket açıkladı Koronavirüs aşısında flaş gelişme! 3 dev şirket açıkladı
Walmart 150 bin kişiyi işe alacak Walmart 150 bin kişiyi işe alacak
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı
Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı
Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü
BDDK, 200 milyon lira sermayeli D Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı BDDK, 200 milyon lira sermayeli D Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı
Kayserispor, koronavirüs riskine karşı futbolcularına yurt dışı yasağı getirdi Kayserispor, koronavirüs riskine karşı futbolcularına yurt dışı yasağı getirdi
Efsane arabeskçi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi Efsane arabeskçi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi
Çin'de 2 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de 2 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi
Pınar Deniz'in ailesine koronavirüs karantinası: Test sonucunu bekliyoruz! Pınar Deniz'in ailesine koronavirüs karantinası: Test sonucunu bekliyoruz!
Alex sevgisinin sınırı yok Alex sevgisinin sınırı yok
İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı özel odalar İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı özel odalar
Fenerbahçe'de rota İspanyol teknik adam Fenerbahçe'de rota İspanyol teknik adam
Sergen'den yönetime 4 isim... Transfer çalışmaları başladı Sergen'den yönetime 4 isim... Transfer çalışmaları başladı
ABD'de 40 milyon kişiye 'koronavirüs' emri! ABD'de 40 milyon kişiye 'koronavirüs' emri!
ABD’den koronavirüse karşı ekonomi formülü ABD’den koronavirüse karşı ekonomi formülü
Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da Dev markalar kapadı! AVM'lere ilk kilit İstanbul'da
Teknoloji devlerinin koronavirüs zararı 1.3 trilyon dolara yükseldi Teknoloji devlerinin koronavirüs zararı 1.3 trilyon dolara yükseldi
Canan Kaftancıoğlu'na CHP'liler bile tepki gösterdi Canan Kaftancıoğlu'na CHP'liler bile tepki gösterdi
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan AVM kirası açıklaması
Yunan, 3 yaşındaki sığınmacıyı ağlattı Yunan, 3 yaşındaki sığınmacıyı ağlattı
Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mart 2020 Cuma 08:13:16 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:20:43

Ukrayna'dan koronavirüs açıklaması: Kendinizi izole edini Koronavirüs salgın ikinci evreye girdi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Ukrayna’da koronavirüs (Covid-19) salgınının, yaygınlaşarak ikinci evreye girdiğini duyurdu. Ukrayna’da koronavirüs salgınının artık asıl olarak yurtdışından gelen kişiler yoluyla değil, ülke içinde kişiden kişiye bulaşmaya başladığı; bu nedenle, sınır kapılarındaki sağlık kontrollerinin bu aşamada artık yeterli olmadığı belirtildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’da koronavirüs salgınının artık asıl olarak yurtdışından gelen kişiler yoluyla değil, ülke içinde kişiden kişiye bulaşmaya başladığı; bu nedenle, sınır kapılarındaki sağlık kontrollerinin bu aşamada artık yeterli olmadığı belirtildi. Açıklamada, korona virüsü salgınıyla bu aşamadan sonraki en etkin mücadele yönteminin, ülkede yaşayan kişilerin kendilerini evlerinde izole etmeleri olduğu dile getirildi.

UKRAYNALI MİLLETVEKİLİNİN EŞİ VE KIZKARDEŞİ DE VİRÜSE YAKALANDI

Diğer taraftan, önceki gün koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov’un, kız kardeşinin ve eşinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Milletvekili Şahov, sosyal medya yayınladığı görüntüde, eşinde ve kız kardeşinde yapılan testlerin sonuçlarının da pozitif çıktığını söyledi.

Milletvekilinin bütün ailesi karantinaya alınırken, son zamanlarda görüştüğü 50 kişinin kimliklerinin de teker teker tespit edildiği ve bu kişilerin de testlerden geçirileceği bildirildi.;

SALGININ MERKEZİ OLAN ŞEHİRDE OLAĞANÜSTÜ HAL

Ukrayna’da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü, Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernovtsi kentinde ise olağanüstü hal uygulaması, devam ediyor. Şehirdeki toplu taşıma araçları, sadece sağlık görevlileri ve güvenlik görevlilerinin nakli için faaliyet gösterirken, Sağlık Bakanlığı’na ait araçlar, şehir sokaklarında hoparlörle yaptıkları anonslarda halkı mümkün olduğunca evde oturmaya çağırıyor.

ORDU, ASKERE ALMAYI ERTELEDİ

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar celbinde askere almayı ertelediğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle askere alımların bir süreliğine ertelendiği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar döneminde 16 bin 500 kişiyi askerliğe almayı planlıyordu.

ÇİFTÇİLERE KOLAYLIK

Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan tarım sektörüne kolaylık sağlanması çerçevesinde, kiraların ertelenmesi kararını aldı. Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin toprak vergilerinin ve arazi kiralarının iki ay boyunca tahsil edilmeyeceği bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın bu sabah açıkladığı verilerde, ülke genelinde 16 kişinin korona virüsüne yakalandığının tespit edildiği bildirilmişti. Öte yandan, 154 kişide koronavirüs şüphesinin olduğu açıklandı. Ukrayna’da bu zamana kadar, korona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER