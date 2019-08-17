17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08:03 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:16:06
Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.
Odessa'da bulunan Tokyo Star Oteli'nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.
Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136?sının tahliye edildiği belirtildi.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
DHA
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