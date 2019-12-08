Ukrayna'da okulda çıkan yangında 10 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odessa kentindeki bir yüksekokulda yangın çıktı.

Yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Polisin olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.

(AA)