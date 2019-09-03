03 Eylül 2019 Salı 16:05:16 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 16:05:58
Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı
Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti.
Parlamento Genel Kurulunda, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 404 milletvekilinden 373'ünün oyuyla kabul edildi.
Kabul edilen tasarıya göre, milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan yargılanabilecek.
Milletvekillerinin, siyasi tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanmasını kapsamayan yasa, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.
(AA)
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